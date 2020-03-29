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4:28   29 Марта 2020
Политика

Пушков предрек провал плану США по расширению военной кампании в Ираке

Пушков предрек провал плану США по расширению военной кампании в Ираке

Намерение расширить военную кампанию США в Ираке приведет к полному поражению американской армии в регионе. Именно такой итог ждет Вашингтон, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Пушков подчеркнул в публикации на своей странице в Twitter, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке свидетельствует о "дурной привычке" США. Именно она и станет критической для американских военных.

"США не могут отделаться от дурных привычек: даже в разгар эпидемии планируют эскалацию боевых действий в Ираке, рассчитывая уничтожить там "проиранские группы". Победой это для США не закончится", — констатировал член Совфеда.

Информация о плане Вашингтона расширить кампанию в Ираке для ликвидации местных ополченцев, якобы пользующихся поддержкой правительства страны, появилась на страницах газеты New York Times ранее.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #ирак #пушков

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