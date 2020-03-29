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3:33   29 Марта 2020
Общество

Работу российских военных в зараженной Италии показали по местному ТВ

Работу российских военных в зараженной Италии показали по местному ТВ

Кадры работы российских специалистов в городе Бергамо показали в эфире итальянского новостного телеканала Tgcom24 в субботу вечером.

Ведущий телепередачи напомнил, что операция Москвы по предоставлению помощи Италии в борьбе с распространением нового коронавируса называется «Из России с любовью». Здесь он вспомнил один из эпизодов «бондианы» с Шоном Коннери в главной роли.

Журналист отметил, что в Италию прибыли не только медикаменты, но и специалисты в борьбе с угрозами биологического характера, а также сопутствующее оборудование.

"Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола", — отметил репортер.

В первый день российские специалисты провели дезинфекцию территории на площади около двух тысяч квадратных метров. Всего им предстоит обработать сразу 65 учреждений для лиц пенсионного возраста в провинции Бергамо, заключил телеведущий.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #италия #коронавирус

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