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 Премьер Испании Педро Санчес объявил об ужесточении карантина в стране

Премьер Испании Педро Санчес объявил об ужесточении карантина в стране
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"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле

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2:23   29 Марта 2020
Общество

Премьер Испании Педро Санчес объявил об ужесточении карантина в стране

Премьер Испании Педро Санчес объявил об ужесточении карантина в стране

Власти Испании решили ввести новые меры по борьбе с коронавирусом, в стране на две недели закрываются компании, чья деятельность не является жизненно необходимой.

Премьер Испании Педро Санчес объявил о введении новых мер, а решение принималось на экстренном совете министров. С 30 марта по 30 апреля проведут дома рабочие местных организаций.

Зарплату работники получат сейчас, но ее нужно будет отработать. Санчес добавил, что Испания переживает самые тяжелые и грустные часы.

Испания перегнала Китай по количеству смертей от коронавируса и теперь уступает только Италии. Погибших от вируса начитывается 4 934 человека.

Planet Today пишет, что ученые из Гонконга узнали, при какой температуре гибнет новый вирус.

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Автор: Борис Нестеров
#карантин #педро санчес #коронавирус

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