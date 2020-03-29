Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

Численность подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ливии увеличилась на два, сообщает Twitter-аккаунт @LibyaalahrarEN со ссылкой на предоставленные данные Национального Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Всего на территории североафриканской страны теперь зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, начиная с 25 марта. Основной причиной появления первых инфицированных граждан в Ливии стали сирийские боевики, которых доставили в страну при поддержке Турции для пополнения рядов местного марионеточного триполитанского правительства, сообщает ФАН. Именно у наемников из Идлиба были выявлены случаи инфицирования COVID-19.

Однако Анкара продолжает игнорировать факт риска начала полномасштабной эпидемии в стране, продолжая поставлять новых боевиков из Сирии в Триполи. Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага также выступил с заявлением, что местные больницы, контролируемые боевиками, не будут принимать мирных граждан с коронавирусом. Их будут напрямую заключать в ливийские тюрьмы вместе с политзаключенными и другими пленными, подчеркнул Башага.