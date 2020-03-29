Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

 Биолог назвала преимущества российского препарата против коронавируса

Биолог назвала преимущества российского препарата против коронавируса
"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле

"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле

 Трамп не отрицает вероятности введения двухнедельного карантина в Нью-Йорке

Трамп не отрицает вероятности введения двухнедельного карантина в Нью-Йорке
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

 Биолог назвала преимущества российского препарата против коронавируса

Биолог назвала преимущества российского препарата против коронавируса
"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле

"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле

 Трамп не отрицает вероятности введения двухнедельного карантина в Нью-Йорке

Трамп не отрицает вероятности введения двухнедельного карантина в Нью-Йорке
Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

 Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях
2:00   29 Марта 2020
Общество

Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

Число выявленных заражений коронавирусом в Ливии увеличилось на два случая

Численность подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ливии увеличилась на два, сообщает Twitter-аккаунт @LibyaalahrarEN со ссылкой на предоставленные данные Национального Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Всего на территории североафриканской страны теперь зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, начиная с 25 марта. Основной причиной появления первых инфицированных граждан в Ливии стали сирийские боевики, которых доставили в страну при поддержке Турции для пополнения рядов местного марионеточного триполитанского правительства, сообщает ФАН. Именно у наемников из Идлиба были выявлены случаи инфицирования COVID-19.

Однако Анкара продолжает игнорировать факт риска начала полномасштабной эпидемии в стране, продолжая поставлять новых боевиков из Сирии в Триполи. Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага также выступил с заявлением, что местные больницы, контролируемые боевиками, не будут принимать мирных граждан с коронавирусом. Их будут напрямую заключать в ливийские тюрьмы вместе с политзаключенными и другими пленными, подчеркнул Башага.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#турция #ливия #пнс ливии #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...