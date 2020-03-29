Южнокорейские военные зафиксировали пуск неопознанного снаряда со стороны КНДР

Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о пуске неизвестного снаряда со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщило агентство Ренхап. Военные зафиксировали в субботу, 29 марта, выпущенный в направлении Японского моря неизвестный снаряд. Информация о данном снаряде пока неизвестна.

Последний раз пуск снарядов со стороны КНДР состоялся 21 марта, когда проходили тестирование две баллистические ракеты малой дальности. Снаряды были также выпущены в направлении моря из провинции Пхенан-Пукто на восточном побережье Северной Кореи. За учениям наблюдал лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.