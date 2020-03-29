"Роснефть" заявила о прекращении работы в Венесуэле

Компания "Роснефть" сообщила о прекращении своей деятельности и продаже активов в Венесуэле.

После продажи венесуэльских активов компания получит пакет собственных акций в размере 9,6 процента. Также известно, что покупателем станет компания, которая полностью принадлежит правительству России. В пресс-службе кабмина данную информацию уже подтвердили.

О готовности "Роснефти" увеличить объемы нефтедобычи ранее писало американское издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник. Наращивание добычи, по словам автора статьи, начнется с 1 апреля, сразу после окончания сроков действия сделки по ОПЕК+. Договоренности не удалось продлить, так как Саудовская Аравия настаивала на сокращении нефтедобычи в связи с падением спроса из-за коронавируса. Россия и Казахстан такое решение не поддержали. Неудачные переговоры привели к обрушению рынка.