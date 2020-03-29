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0:33   29 Марта 2020
Политика

Трамп не отрицает вероятности введения двухнедельного карантина в Нью-Йорке

Трамп не отрицает вероятности введения двухнедельного карантина в Нью-Йорке

Распространение коронавируса по США может привести к вынужденному введению в Нью-Йорке и ряде других городов двухнедельного карантина, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что раздумывает над подобным вариантом развития событий. Однако конкретных поручений с его стороны еще не поступало.

"Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий — две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута",  — отметил президент США.

 Уточняя подробности, Трамп добавил, что возможный карантин будет принудительным, но не коснется грузоперевозок.

"Он никак не затронет торговлю", — пояснил американский лидер.

Данные университета Джонса Хопкинса на основе информации от властей и Всемирной организации здравоохранения зафиксировали более 105 тысячи случаев инфицирования COVID-19 в США. Жертвами заболевания стали более 1,7 тысячи американцев.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #коронавирус

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