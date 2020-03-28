Биолог назвала преимущества российского препарата против коронавируса

Российский противомалярийный препарат мефлохин эффективно борется с пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова перечислила главные преимущества упомянутого препарата. По ее словам, лидерами на роль противокоронавирусного средства массового использования стали лекарства хлорохинового ряда, среди которых гидроксихлорохин и мефлохин. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России собирается на основе этого препарата разработать средство против коронавируса.

Эффективность мефлохина была доказана при лечении. Кроме того, для человеческого организма он намного безвреднее, чем зарубежные аналоги на основе гидроксихлорохина. Ученая подчеркнула, что лекарства в любом случае не бывают не токсичными.

"В народе слово токсичность часто заменяют понятием "побочные эффекты". У мефлохина таких побочных эффектов меньше, чем у аналогов", — объяснила она.

Среди главных преимуществ мефлохина то, что его быстрое производство можно очень просто наладить, а затем начать широко применять на практике. При этом возможны побочные эффекты из-за фототоксических явлений, которые вредят коже и глазам. Во время приема лекарства рекомендуется защищать глаза темными очками и использовать крем от солнца.