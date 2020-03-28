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23:26   28 Марта 2020
Общество

Китайским ученым удалось убить коронавирус высокой температурой

Китайским ученым удалось убить коронавирус высокой температурой

В Гонконге выяснили, что коронавирус COVID-19 погибает при температуре более 56°C.

Китайский доктор Алекса Чин и ее коллеги провели ряд экспериментов, чтобы понять, при каких температурах коронавирус благоприятно распространяется и как долго может оставаться активным. Об этом пишет медицинский портал medRxiv.

Выяснилось, что комнатная температура воздуха позволяет вирусу нормально существовать около двух недель. Около семи дней вирус остается на поверхности медицинских масок. Ранее американские ученые заверили, что коронавирус теряет опасность на бумаге (газеты и журналы) всего спустя три часа. На поверхности почтовых коробок вирус "живет" всего сутки.

Отметка в +56 градусов по Цельсию считается критической — коронавирус погибает за 30 минут. Если температура повышается до +70 градусов по Цельсию, время сокращается до 5 минут, говорят ученые из Гонконга. Наиболее простое средство для профилактики коронавируса — это антисептические и дезинфицирующие средства.

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Автор: Юлия Яковлева
#пандемия #коронавирус

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