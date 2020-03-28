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Руководитель российского ЦПВС призывает боевиков в Сирии сложить оружие

Руководитель российского ЦПВС призывает боевиков в Сирии сложить оружие

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22:38   28 Марта 2020
Политика

Руководитель российского ЦПВС призывает боевиков в Сирии сложить оружие

Руководитель российского ЦПВС призывает боевиков в Сирии сложить оружие

Руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Журавлев призывает боевиков сложить оружие и встать на путь мирного решения конфликта.

Оказание гуманитарной помощи в восстанавливающейся к мирной жизни Сирии продолжается представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. ЦПВС за последние 24 часа не проводили гуманитарные акции, но за все время разрешения ситуации было доставлено 4 021,4 тонны гуманитарного груза.

Меморандум о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 г. между Россией и Турцией, продолжает действовать.

На территории Идлиба и ближайших окрестностей не было замечено обстрелов от группировок, находящихся под контролем Турции. Они придерживаются российско-турецких договоренностей о прекращении огня, которые вступили в силу 6 марта 2020 г.

Российская военная полиция продолжает патрулирование по запланированным маршрутам в сирийской провинции Алеппо и Ракка.

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Автор: Илья Романович
#сирия #боевики #цпвс

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