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21:56   28 Марта 2020
Общество

Малькевич сообщил о возможном побеге заключенного россиянина из тюрьмы "Митига" в Ливии

Малькевич сообщил о возможном побеге заключенного россиянина из тюрьмы "Митига" в Ливии

Россиянин мог быть в числе покинувших бегством частную триполитанскую тюрьму "Митига", находящуюся вблизи одноименного военного аэродрома.

Глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил о возможном побеге одного из граждан РФ из неофициальной триполитанской тюрьмы "Митига". Как известно, преступные власти в ливийской столице незаконно удерживают там социологов ФЗНЦ Максима Шугалей и Самера Суэйфана. О возможном побеге Малькевич написал в своем телеграм-канале.

Первыми о бегстве заключенных из "Митиги", которая находится рядом с одноименным военным аэродромом, сообщили жители Триполи в социальных сетях. 

По их данным, несколько снарядов угодили в западную часть авиабазы, где располагается тюрьма. После ударов охрана "Митиги" поспешила скрыться в убежище, позволив заключенным сбежать.

Пользователи Facebook и Twitter сообщили, что среди покинувших стены тюрьмы был и россиянин. Как известно, в настоящий момент власти в Триполи незаконно удерживают в "Митиге" только двоих граждан РФ – Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #митига #Шугалей

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