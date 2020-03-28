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21:06   28 Марта 2020
Политика

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Навальный и "Досье" Ходорковского тиражируют фальшивые прогнозы о COVID-19

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о том, какие меры власти страны предпринимают для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он заверил, что в России делается все необходимое для борьбы с вирусом.

Всю прошлую неделю "звездой" коронавирусной истерики был политолог Соловей. Он заявил о якобы недостоверной информации в официальной статистике заболеваемости в России. В ходе эфира на радиостанции "Эхо Москвы" он заявил, что заболевшие исчисляются уже не сотнями, а тысячами. Помимо того, в российской столице якобы вовсю действует карантин.

На его выступление обратили внимание представители Генпрокуратуры. Статья с сайта "Эха" была удалена, а сам политолог был оштрафован на 100 тысяч рублей по закону о фейковых новостях.

Не мог не отметиться и скандальный блогер Алексей Навальный, опубликовавший письмо от имени медсестры-анестезиолога. Он рассказал о "нехватке" средств защиты от коронавируса для медперсонала, а также о том, что врачи могут вынести инфекцию из больницы и распространить ее далее.

Центр "Досье", подконтрольный беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, также посвятил статью пандемии коронавируса и сделал собственные прогнозы, но подошел более креативно к тезису "власти скрывают, и все куда хуже". Авторы материала предоставили якобы эксклюзивно полученные в московской мэрии сценарии развития эпидемии в случае принятия жестких карантинных мер, опубликовав "калькулятор коронавируса".

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Автор: Яна Либерман
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