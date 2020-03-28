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Академик Малеев положительно оценил идею недельного карантина для россиян

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20:55   28 Марта 2020
Общество

Академик Малеев положительно оценил идею недельного карантина для россиян

Академик Малеев положительно оценил идею недельного карантина для россиян

Распространение коронавирусной инфекции в РФ заметно снизится за время карантина, уверен академик Виктор Малеев.

При этом отдельные новые случаи заражения продолжат появляться, пояснил специалист. Принимая во внимание, что еще не все россияне вернулись на родину из-за рубежа, оценить, когда распространение заболевания в РФ прекратится пока невозможно, подчеркнул Малеев.

Неделю выходных объявил российский лидер Владимир Путин с 30 марта по 3 апреля для нераспространения коронавируса в России. Президент призвал россиян ответственно отнестись к прохождению карантина, а также выполнять все рекомендации медиков по предотвращению распространения заболевания. Ознакомиться с мерами предосторожности по распространению COVID-19 можно на специальном государственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#карантин #коронавирус

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