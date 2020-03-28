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20:48   28 Марта 2020
Общество

Ведущий инфекционист России объяснил, как нерабочая неделя поможет справиться с COVID-19

Ведущий инфекционист России объяснил, как нерабочая неделя поможет справиться с COVID-19

Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что неделя выходных поможет резко снизить число заражений коронавирусом в России.

В интервью журналистам РИА Новости он отметил, что такая мера не поможет избавиться от коронавируса, однако хорошо справится со снижением нагрузки на медицинские учреждения. По словам Малеева, пока неизвестно, достаточно ли одной недели, так как в ближайшие дни на родину будут возвращаться россияне из-за границы.

"Неделя выходных поможет резко снизить количество новых случаев, но вряд ли они исчезнут полностью", — отметил врач-инфекционист.

Согласно официальным данным, предоставленным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 1264 случая заражения COVID-19. Вся актуальная и достоверная информация о распространении вируса в России и мире опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#комментарий #коронавирус

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