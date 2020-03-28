Евросоюз интересуется судьбой Ливии исключительно ради собственного обогащения

ЕС абсолютно не интересуется судьбой ливийского народа. Все это беспокойство вокруг ситуации с Ливией является ненастоящим, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он высказал свое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей. По его словам, страны показывают свое волнение только для того, чтобы прикрыть свои настоящие намерения, которые состоят из получения прибыли за счет природных богатств североафриканского государства.

Подобным образом аналитик ответил на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля в отношении решения ливийского кризиса. Кошкин упомянул, что страны ЕС вместе с США бомбили города Ливии, участвуя в создании кризиса.