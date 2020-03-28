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20:43   28 Марта 2020
Политика

Евросоюз интересуется судьбой Ливии исключительно ради собственного обогащения

Евросоюз интересуется судьбой Ливии исключительно ради собственного обогащения

ЕС абсолютно не интересуется судьбой ливийского народа. Все это беспокойство вокруг ситуации с Ливией является ненастоящим, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он высказал свое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей. По его словам, страны показывают свое волнение только для того, чтобы прикрыть свои настоящие намерения, которые состоят из получения прибыли за счет природных богатств североафриканского государства.

Подобным образом аналитик ответил на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля в отношении решения ливийского кризиса. Кошкин упомянул, что страны ЕС вместе с США бомбили города Ливии, участвуя в создании кризиса.

"И они еще будут нас учить", — отметил Кошкин о жестоком отношении ЕС к Италии, борющейся с коронавирусом, передает "Царьград".

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Автор: Руслан Неглинный
#оон #ливия #триполи

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