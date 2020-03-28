Беглов поручил правительству Петербурга довести информацию о COVID-19 пожилым людям

Жители Петербурга должны быть максимально проинформированы об ограничении посещения общественных мест, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Накануне глава города дал поручение комитету по социальной политике довести до горожан старше 65 лет сведения о необходимой самоизоляции на фоне коронавируса. Также губернатор призвал проинформировать петербуржцев о получении мер социальной поддержки и услуг.

Беглов уточнил, что внимание нужно уделить одиноким пенсионерам. Сейчас на территории города их проживает примерно 37 тысяч человек. Семь тысяч из них уже воспользовались соцуслугами.

"К этой работе сейчас привлечены отделения срочной помощи комплексных центров социального обслуживания населения, служба социальных участковых, а также региональный штаб ОНФ по оказанию добровольческой помощи", — цитируют Беглова "Невские новости".

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.