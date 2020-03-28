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20:19   28 Марта 2020
Общество

Мурашко заявил, что российские врачи заразились COVID-19 не от пациентов

Мурашко заявил, что российские врачи заразились COVID-19 не от пациентов

Единичные случаи заболевания новым типом пневмонии зафиксированы у российских медиков, однако заразились они не от пациентов, заверил глава минздрава Михаил Мурашко.

Используемые для выявления коронавируса тест-системы прошли проверку и показывают результаты с высокой точностью, подчеркнул министр. Мурашко призвал россиян ответственно подойти к выполнению карантинных мер и придерживаться рекомендаций специалистов по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщаеют "Невские новости".

28 марта глава Минздрава РФ посетил с проверкой петербургскую больницу имени Боткина, в которой содержатся на стационаре пациенты с новым типом пневмонии. Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил Мурашко за профессиональные рекомендации медучреждению. Ознакомиться с актуальной информацией о течении коронавирусной инфекции в России можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #коронавирус

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