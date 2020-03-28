ЕС при осуществлении операции по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии Irene выдвигает меры против усиления влияния Анкары на территории региона. Об этом заявил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Нарушение запрета является угрозой безопасности не только в этом государстве, но и во всей Северной Африке. Небензя подчеркнул, что безразличие к запрету на ввоз на территорию Ливии оружия осложняет внутриливийский кризис и дестабилизирует обстановку в Сахеле.

Федеральное агентство новостей сообщило, что политик призвал ООН внимательно смотреть за непрекращающимся несоблюдением эмбарго, которое было введено в 2011 году.

Постпред ставит на первое место пресечение любого влияния на ситуацию в Ливии со стороны и не допустит, чтобы какая-либо страна посодействовала возвращению кровопролития в Ливии.

"Для мирного политического урегулирования ливийского кризиса противоборствующие стороны должны прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня", — сказал Небензя.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции все военные действия в Ливии приостановлены.