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20:15   28 Марта 2020
Политика

Небензя рассказал, что внутриливийский кризис осложняется ввозом оружия в Ливию

Небензя рассказал, что внутриливийский кризис осложняется ввозом оружия в Ливию

ЕС при осуществлении операции по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии Irene выдвигает меры против усиления влияния Анкары на территории региона. Об этом заявил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Нарушение запрета является угрозой безопасности не только в этом государстве, но и во всей Северной Африке. Небензя подчеркнул, что безразличие к запрету на ввоз на территорию Ливии оружия осложняет внутриливийский кризис  и дестабилизирует обстановку в Сахеле.

Федеральное агентство новостей сообщило, что политик призвал ООН внимательно смотреть за непрекращающимся несоблюдением эмбарго, которое было введено в 2011 году. 

Постпред ставит на первое место пресечение любого влияния на ситуацию в Ливии со стороны и не допустит, чтобы какая-либо страна посодействовала возвращению кровопролития в Ливии.

"Для мирного политического урегулирования ливийского кризиса противоборствующие стороны должны прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня",  — сказал Небензя.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции все военные действия в Ливии приостановлены.

 

 

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Автор: Илья Романович
#турция #ливия #василий небензя

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