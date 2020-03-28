Ходорковского заподозрили в стремлении сделать из "Ведомостей" рупор пропаганды

Сообщения о продаже издания "Ведомости" не так давно начали появляться в СМИ. Новыми владельцами стали Константин Зятьков и Алексей Голубович.

Зятьков является генеральным директором издательства "Версия" и главредом газеты "Наша версия". Он часто критикует оппозиционеров и позиционирует себя как патриота России. Голубович же является бывшим партнером Михаила Ходорковского и одним из руководителей ЮКОСа, когда из России беглым олигархом было похищено более триллиона рублей. Теперь на эти средства Ходорковский содержит несистемную оппозицию, пишет Федеральное агентство новостей.

В 2019 году "Ведомости" относительно случайно попали под контроль медиаменеджера Демьяна Кудрявцева. Но сам Кудрявцев в феврале 2020 года, за месяц до продажи издания, заявил, что уже более года не владеет изданием, оно было передано бизнесмену Владимиру Воронову, который покинул Россию в 1991 году. Широкую известность он получил благодаря тесному сотрудничеству с Борисом Березовским.

Именно Воронов и познакомил Березовского с одним из самых влиятельных медиамагнатов Запада Рупертом Мердоком. По мнению ряда независимых экспертов, именно медиа Мердока сделали Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Помимо того, практически все консервативные, а также и республиканские СМИ США находятся под контролем Мердока.

Покупка одного из авторитетных деловых изданий России свидетельствует об одном — беглый олигарх пытается сменить и расширить свою тактику. Теперь он намерен работать не со студентами и молодежью, пытаясь добиться от них протестов в РФ, а с крупными бизнесменами.