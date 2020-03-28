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 Больницы Москвы покинуло десять излечившихся от COVID-19 пациентов

Больницы Москвы покинуло десять излечившихся от COVID-19 пациентов
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20:02   28 Марта 2020
Общество

Больницы Москвы покинуло десять излечившихся от COVID-19 пациентов

Больницы Москвы покинуло десять излечившихся от COVID-19 пациентов

Всего за последнее время столичные медучреждения покинуло 28 человек, госпитализированных с диагнозом "коронавирусная инфекция", заявила вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова.

Сразу десять человек были выписаны из столичных медучреждений. Все выздоровевшие прошли повторные тесты на коронавирусную инфекцию. Анализы показали отсутствие вируса в крови. Ракова отметила, что все пациенты продолжат находиться под наблюдением врачей. Выздоровевшим гражданам выдали необходимые рекомендации по дальнейшему восстановлению здоровья от заболевания, сообщает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#москва #коронавирус

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