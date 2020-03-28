Петербуржцы смогут увидеть трансляцию службы в Соборе Владимирской иконы Божией матери

Всенощное бдение в эту субботу началось в Соборе Владимирской иконы Бодей матери.

Жители Петербурга, которые соблюдают карантинные правила, могут понаблюдать за богослужением через онлайн-трансляцию. Все ответственные православные петербуржцы могут проследить за этим событием, не покидая квартиры.

Проводить видеотрансляции служб во время выходной недели в РФ предложил храмам губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, власти города готовы помочь богослужителям в организации таких событий. Ежедневно за службой в храмах Северной столицы можно понаблюдать на сайте "Невских новостей".

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.