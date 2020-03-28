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19:52   28 Марта 2020
Экономика

Российская экономика продолжит развиваться, несмотря на пандемию COVID-19

Российская экономика продолжит развиваться, несмотря на пандемию COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции окажет существенное влияние на экономику России, однако в 2020 году ВВП продолжит расти. Об этом главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил на полях форума "Следующие 20 лет".

Торможение экономики в 2021 году должно было произойти в любой ситуации, даже без фактора пандемии коронавируса. Однако инфекция вносит дополнительные сложности в ситуацию, а последствия нового кризиса могут оказаться серьезнее предполагаемых ранее. В 2020 году глобальная рецессия может достигнуть показателя в 2,5%. Восстановление мировой экономики произойдет уже в следующем году.

Российская экономика сохранит положительную динамику, однако рост ВВП будет значительно сокращен. Эксперт Андрей Клепач считает, что он составит всего 0,1% — такое проседание (изначально правительство и аналитики ожидали увеличения ВВП на 1,9% благодаря национальным проектам) обосновано не только COVID-19, но и турбуленциями на нефтяном рынке.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ввп #кризис #развитие #цены на нефть #коронавирус

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