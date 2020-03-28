Правительство РФ опубликовало список товаров первой необходимости во время карантина

Камбин РФ утвердил перечень товаров первой необходимости на фоне карантина. Указанные товары можно будет приобретать удаленно.

Товары для детей, моющие, санитарно-гигиенические и медицинские изделия возглавили список, предложенный кабмином РФ. Следом идут зоотовары, а также бензин, автозапчасти, электрическое оборудование и бытовые приборы. Товары для предотвращения пожаров и печатная пресса также попали в перечень. Завершили список табачная продукция и упаковка. Полный список товаров опубликовали на сайте правительства.

25 марта глава российского государства Владимир Путин объявил выходной неделю с 30 марта по 3 апреля в целях нераспространения COVID-19. Российский президент призвал россиян добросовестно подойти к выполнению карантинных мер и соблюдать все рекомендации. Правительство РФ также запустило специальный портал, на котором можно узнать всю информацию о течении COVID-19 в России: стопкоронавирус.рф.