Попытки украинских политиков призвать НАТО создать свою военную базу на территории страны являются пропагандистским маневром. Командование альянса не пойдет на такие меры, уверен председатель Верховного совета Крыма Григорий Иоффе.

Украинские активисты опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского петицию с просьбой создать на территории страны военно-морскую базу НАТО. Ее предлагается разместить в Мариуполе для защиты от "российской угрозы".

Навряд ли онлайн-петиция окажет какое-либо влияние на политику Североатлантического альянса, считает председатель Верховного совета Крыма Григорий Иоффе. Военная организация является противником России, однако в ее руководстве нет "идиотов", слова политика передает ФАН.

Командование НАТО отлично понимает современную геополитическую ситуацию и не станет рисковать, провоцируя Россию на противостояние. При этом не стоит забывать, что альянс и без базы на Украине постоянно оказывает давление на РФ, нарушая свои давние обещания и продолжая расширение на Восток.