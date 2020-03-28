Ипотечная отрасль в США оказалась в катастрофическом положении

Действия американских властей в условиях распространения коронавируса COVID-19 поставили ипотечные компании на грань выживания, констатирует Politico.

Граждане из-за пандемии были временно освобождены от платежей по ипотеке, однако конгресс США не распространил меры поддержки на самих представителей отрасли – они по-прежнему должны переводить деньги страховщикам и инвесторам.

Обычно наличие нескольких должников по займам не вызывает у компании больших проблем, но теперь их количество варьируется от 25 до 50 процентов. Если четверть клиентов не сможет внести деньги, потребуется около 40 млрд долларов, чтобы покрыть всю сумму.Федеральная резервная система (ФРС) должна помочь с экстренными займами и сделать так, чтобы люди вовремя платили по жилищным кредитам, иначе систему ипотеки в США ждет крах, отмечают эксперты.

Сенат ранее принял законопроект о стимулировании американской экономики для ликвидации последствий коронавируса. На реализацию будет выделено 2 млрд долларов.