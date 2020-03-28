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19:08   28 Марта 2020
Политика

Татьяна Матвеева стала главой Управления президента по ИКТ

Татьяна Матвеева стала главой Управления президента по ИКТ

Татьяна Матвеева заняла пост главы Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин в субботу, 28 марта. Ранее сообщалось, что эту должность покинул Андрей Липов, до этого он с 2012 по 2018 год был руководителем Управления в Администрации президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Оба документа об освобождении с должности и назначении опубликованы на сайте Кремля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #указ

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