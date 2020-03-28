Мурашко рассказал о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил информацию о дополнительном финансировании со стороны государства для того, чтобы перебороть коронавирус.

Глава минздрава Михаил Мурашко рассказал, что российское правительство выделило деньги на приобретение медицинского оборудования для больных COVID-19, сообщает издание "Невские Новости". Такие меры помогут врачам лучше справляться с инфекцией.

"Выделены уже дополнительные средства в большом объеме на закупку оборудования и так далее. Выделены средства для поддержки медицинского персонала, дополнительной заработной платы", — сообщает Мурашко.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели проверку медучреждений в регионе. Политики также выяснили, какая еще помощь понадобится медицинским сотрудникам.

Глава Петербурга Александр Беглов активно борется с коронавирусом в регионе. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество выздоровевших выросло до 49 человек.