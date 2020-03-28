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18:53   28 Марта 2020
Политика

Евросоюз осуществляет меры против увеличения влияния Турции в Ливии

Евросоюз осуществляет меры против увеличения влияния Турции в Ливии

Публицист Андрей Онтиков рассказал, что Евросоюз при исполнении операции по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии Irene осуществляет меры против увеличения влияния Турции в Северной Африке.

Как сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН), это возможность создать препятствия Турции, главное — понимать, что эти европейские решения относятся к одному из тех меморандумов, подписанных между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи по разделению морских зон, что привело к негативной реакции в Европе, Греции, Кипре и Египте.

Публицист подчеркивает, что  такие решения принимаются по причине отрицательного восприятия Европой увеличения значения Турции в Ливии. Он также упомянул о втором меморандуме, в котором говорилось о содействии между Турцией и ПНС. Он также считает, что этот документ занял особое место в принятии решения европейцами по новой операции. Эксперт отметил, что Саррадж уже выступал против таких европейских миссий.

 

 

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Автор: Ирина Большунова
#турция #оон #ливия

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