Публицист Андрей Онтиков рассказал, что Евросоюз при исполнении операции по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии Irene осуществляет меры против увеличения влияния Турции в Северной Африке.

Как сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН), это возможность создать препятствия Турции, главное — понимать, что эти европейские решения относятся к одному из тех меморандумов, подписанных между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи по разделению морских зон, что привело к негативной реакции в Европе, Греции, Кипре и Египте.

Публицист подчеркивает, что такие решения принимаются по причине отрицательного восприятия Европой увеличения значения Турции в Ливии. Он также упомянул о втором меморандуме, в котором говорилось о содействии между Турцией и ПНС. Он также считает, что этот документ занял особое место в принятии решения европейцами по новой операции. Эксперт отметил, что Саррадж уже выступал против таких европейских миссий.