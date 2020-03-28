Эпидемиолог стала пятой пациенткой с диагнозом коронавирус, умершей в Москве

Пятой пациенткой, скончавшейся с положительным диагнозом на коронавирус, стала 69-летняя жительница Москвы, врач-эпидемиолог, специалист по вирусному гепатиту и автор множества научных работ.

Об этом журналистам сообщили официальные представители пресс-службы оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Как уточняется, женщина поступила в больницу на прошлой неделе с двусторонней пневмонией. Медики провели все необходимые лечения, в том числе в отделении реанимации, однако женщину спасти не удалось. Она также страдала хроническим пиелонефритом, атеросклерозом и кардиосклерозом.

Согласно официальным данным оперштаба, в настоящее время в Москве официально зарегистрировано 817 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Актуальная информация о распространении COVID-19 приводится на сайте стопкоронавирус.рф.