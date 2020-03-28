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18:06   28 Марта 2020
Общество

Прозаик Сенчин вспомнил, как Лимонов поругался с Летовым и Зюгановым в 90-х

Прозаик Сенчин вспомнил, как Лимонов поругался с Летовым и Зюгановым в 90-х

Российский прозаик Роман Сенчин вспомнил, как писатель Эдуард Лимонов в 1990-х годах ругался с товарищами, которые могли стать его конкурентами.

На смерть 77-летнего писателя в России отреагировали так, будто умер молодой автор, который находился лишь в начале своего творческого пути. По мнению прозаика, Лимонов много чего наговорил за всю свою жизнь и многих оскорбил, но без таких писателей общество бы погибло.

"Он рассорился практически со всеми первыми соратниками, с союзниками, с теми партийцами, что могли стать ему конкурентами",  — пишет Роман Сенчин в "Литературной газете".

В 1996 году Лимонов призывал голосовать за Бориса Ельцина и поругался с Геннадием Зюгановым и музыкантом Егором Летовым. Позже Лимонов подробно описал этот инцидент в книге "Анатомия героя", назвав главу "Обыкновенное предательство", после чего их отношения с Летовым уже не восстановились.

"Я это к тому, что Лимонову необходимо было оставаться одиноким волком. Наверное, эта потребность была подсознательной, он с ней боролся, но побороть не смог",  — размышляет Сенчин.

Смерть Лимонова покажет, перекармливал ли он читателей своей прозой, стихами и идеями, и возникнет ли у его поклонников ломка без новых эксцентричных выходок любимого автора.

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Автор: Илья Романович
#лимонов #общество #литература

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