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17:24   28 Марта 2020
Общество

Митинг КПРФ может стать причиной массового заражения коронавирусом в России

Митинг КПРФ может стать причиной массового заражения коронавирусом в России

Сенатор Совфеда Сергей Цеков раскритиковал безответственные поступки членов КПРФ, которые, несмотря на введенные в стране запреты на проведение массовых мероприятий, своими призывами к участию в акциях ставят под угрозу здоровье граждан.

Пандемия коронавируса стала причиной повсеместного введения ограничительных мер во многих странах мира. Например, запрещено проводить массовые мероприятия. Однако в Китае недавно прошли беспорядки, после того как власти сняли карантин с двух провинций.

В РФ наблюдается похожая ситуация из-за членов КПРФ, которые 17 марта провели акцию, приуроченную к годовщине референдума о сохранении СССР.

Сенатор комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с изданием iReactor прокомментировал недальновидные поступки компартии. По его словам, действия членов КПРФ могут внушить гражданам мысль, что им тоже позволено нарушать карантинный режим, подвергая опасности не только свое здоровье, но и состояние других людей.

Поэтому я, конечно, к подобным вещам отношусь отрицательно, — добавил эксперт.

Он также отметил, что акция КПРФ прошла уже после того, как российские власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий, т. е. партия нарушила закон. Собеседник издания резюмировал, что решение властей следует соблюдать неукоснительно и всем без исключения.

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Автор: Василий Пименов
#кпрф #митинг #цеков

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