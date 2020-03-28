Макаренко заявил о готовности Запада жертвовать людьми ради демонизации России и КНР

Западные страны готовы пойти на все, чтобы демонизировать образ РФ на фоне пандемии коронавируса, заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

Опасения некоторых стран вызывает "дезинформация" мирового сообщества со стороны России о положении дел в стране на фоне вспышки коронавируса. Так, с соответствующим мнением выступили представили службы безопасности Швеции, передает Nation News.

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным поводом для нападок на РФ. Некоторые западные страны не упустили возможность вновь демонизировать образ России на фоне происходящих в мире событий, уверен общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

"Против России развязана информационная война, в которой страны Прибалтики используются Западом в качестве эффективного инструмента, поскольку там царят антироссийские настроения", — отметил эксперт.

В связи с антироссийскими настроениями в Европе многие из государств просто не могут принять помощь от Москвы или Пекина, чтобы тем самым не разрушить фундамент западной пропаганды. В настоящее время им приходится переживать настоящий шок от грядущего слома идеологических установок, заключил Макаренко.