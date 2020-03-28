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Мишустин сообщил о полном закрытии границ России

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17:02   28 Марта 2020
Общество

Мишустин сообщил о полном закрытии границ России

Мишустин сообщил о полном закрытии границ России

Премьер-министр РФ сообщил о закрытии всех границ в стране с 30 марта.

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о полном закрытии российских границ. По словам политика, все пропускные пункты на границах приостанавливают свою работу. 

Премьер-министр поручил запретить любое пересечение границ с помощью автомобилей и железнодорожного транспорта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Правительство сообщило, что в России закрываются все торговые центры, магазины, парки, музеи и кинотеатры. В штатном режиме будут открыты продуктовые и аптеки. Во время своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин сообщил, что решение по коронавирусу в правительстве принимаются ежедневно.

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Автор: Василий Пименов
#запрет #карантин #мишустин #коронавирус

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