Мишустин сообщил о полном закрытии границ России

Премьер-министр РФ сообщил о закрытии всех границ в стране с 30 марта.

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин сообщил о полном закрытии российских границ. По словам политика, все пропускные пункты на границах приостанавливают свою работу.

Премьер-министр поручил запретить любое пересечение границ с помощью автомобилей и железнодорожного транспорта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Правительство сообщило, что в России закрываются все торговые центры, магазины, парки, музеи и кинотеатры. В штатном режиме будут открыты продуктовые и аптеки. Во время своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин сообщил, что решение по коронавирусу в правительстве принимаются ежедневно.