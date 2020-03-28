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Навальный пытается привлечь к себе внимание, высказываясь против акции “Спасибо врачам”

Навальный пытается привлечь к себе внимание, высказываясь против акции “Спасибо врачам”

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17:02   28 Марта 2020
Политика

Навальный пытается привлечь к себе внимание, высказываясь против акции “Спасибо врачам”

Навальный пытается привлечь к себе внимание, высказываясь против акции “Спасибо врачам”

Алексей Навальный в своем стриме назвал акцию в поддержку врачей в период коронавируса лицемерием. Конфликтолог Олег Иванов назвал эту выходку блогера попыткой привлечь внимание.

Рунет решил поддержать работников здравоохранения и провести акцию “Спасибо врачам” на просторах Сети. Эта инициатива была встречена негативно блогером Навальным и его приверженцами. В своей речи Навальный назвал происходящее лицемерием и отсутствием реальной помощи в виде средств санитарной защиты. Таким образом, Алексей попытался выставить российскую систему здравоохранения, а также желающих помочь граждан в плохом свете.

“Этот человек всегда будет против всего”, — резюмировал Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, сообщает "ПолитЭксперт".

Популярность темы коронавируса в мировом информационном пространстве — это удобная площадка для распространения фейковых новостей и привлечения внимания к своей персоне, считает Иванов.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #коронавирус

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