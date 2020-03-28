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17:00   28 Марта 2020
Общество

Дорожные службы Петербурга отмывают улицы от зимней грязи

Дорожные службы Петербурга отмывают улицы от зимней грязи

Дорожные предприятия Санкт-Петербурга проводят генеральную уборку улиц. Специалисты избавляются от пыли и грязи, накопившейся после зимы.

Специалиста по уборке дорог в Петербурге очистят улицы от накопившейся за зимнюю пору грязи. За последние сутки почти 700 машин и более 1,2 тыс сотрудников были задействованы в генеральной уборке города.

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что генеральная уборка города после зимнего сезона очень важна, особенно в связи с ситуацией с коронавирусом. Улицы и тротуары моют технологичные машины с навесным оборудованием с применением специальных чистящих средств.

Специалисты ручного труда также активно борются с грязью в городе и убирают труднодоступные участки специальными чистящими средствами. Губернатор Александр Беглов дал распоряжение уделить большое внимание уборке и дезинфекции транспорта во время карантина. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 1264 человек.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #беглов #спб #уборка

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