Дорожные службы Петербурга отмывают улицы от зимней грязи

Дорожные предприятия Санкт-Петербурга проводят генеральную уборку улиц. Специалисты избавляются от пыли и грязи, накопившейся после зимы.

Специалиста по уборке дорог в Петербурге очистят улицы от накопившейся за зимнюю пору грязи. За последние сутки почти 700 машин и более 1,2 тыс сотрудников были задействованы в генеральной уборке города.

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что генеральная уборка города после зимнего сезона очень важна, особенно в связи с ситуацией с коронавирусом. Улицы и тротуары моют технологичные машины с навесным оборудованием с применением специальных чистящих средств.

Специалисты ручного труда также активно борются с грязью в городе и убирают труднодоступные участки специальными чистящими средствами. Губернатор Александр Беглов дал распоряжение уделить большое внимание уборке и дезинфекции транспорта во время карантина. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество зараженных выросло до 1264 человек.