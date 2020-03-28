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16:42   28 Марта 2020
Политика

ПНС пошлет заболевших коронавирусом ливийцем в тюрьму к политзаключенным

ПНС пошлет заболевших коронавирусом ливийцем в тюрьму к политзаключенным

Многократный победитель российских интеллектуальных игр Анатолий Вассерман прокомментировал решение так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отправить коронавирусных больных в тюрьмы, где содержатся их оппоненты.

По мнению Вассермана, ПНС таким образом хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных, используя их в качестве оружия. Эксперт говорит, что без должного лечения заболевшие коронавирусом обречены на смерть, ведь в тюрьмах нет никакого лечения.

"В итоге такие действия могут привести к массовой гибели не только больных, но и заключенных этих тюрем, на что, очевидно, и рассчитывает ПНС",  — приводит слова Вассермана Федеральное агентство новостей.

Эксперт уверен, что ПНС оккупировали в Ливии чужие территории, а в их тюрьмах нет элементарной медицинской поддержки больных, не говоря о лечении. Если в камеры посадить еще и зараженных коронавирусом, то никому не выжить, это приведет к массовым смертям, чего хотят такие политические преступники, как ПНС.

"ПНС пытаются уничтожить тех, кто им не угоден и кого они уже арестовали", — заключил Вассерман.

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Автор: Илья Романович
#вассерман #ливия #коронавирус

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