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16:15   28 Марта 2020
Общество

Первый пациент с коронавирусом скончался в Петербурге

Первый пациент с коронавирусом скончался в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер первый пациент, у которого анализ на коронавирус был положительный.

Пациент скончался в больнице имени Боткина, об этом градоначальник Северной столицы сообщил представителям прессы в субботу, 28 марта.

Смерть зараженного китайским вирусом COVID-19 наступила 28 марта. По заявлению главы Санкт-Петербурга, точную причину смерти специалисты определят после вскрытия тела скончавшегося. 

По состоянию на сегодняшний день, согласно данным официального ресурса стопкоронавирус.рф, в России зараженными числятся 1 264 человека, выздоровели уже 49 пациентов.

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Автор: Борис Нестеров
#смерть #боткина #коронавирус

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