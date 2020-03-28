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16:06   28 Марта 2020
Общество

Некоторые маршруты Петербурга изменят работу во время карантинных каникул

Некоторые маршруты Петербурга изменят работу во время карантинных каникул

Комитет по транспорту в Санкт-Петербурге сообщил об изменении в работе нескольких автобусных маршрутов во время карантинных каникул.

Некоторые коммерческие автобусные маршруты приостановят свою работу на время карантинных каникул. Комитет по транспорту в Санкт-Петербурге утвердил меры профилактики в отношении 120 маршрутов. Некоторые из них будут работать по графику выходного дня.

"В перечень вошли неэффективные маршруты; маршруты, трассы которых дублируются иными видами транспорта, а также маршруты, следующие к торговым центрам", — уточнили в пресс-службе комитета.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил меры по борьбе с коронавирусом. В городе временно приостанавливают свою работу все общественные места, кроме продовольственных и продуктовых магазинов. Это необходимо для безопасности жителей. По официальным данным стопкоронавирус.рф в России количество заболевших увеличилось до 1264 человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #беглов #спб #коронавирус

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