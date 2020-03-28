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15:48   28 Марта 2020
Технологии

Российские ученые представили препарат для лечения коронавируса

Российские ученые представили препарат для лечения коронавируса

Противомалярийный препарат "Мефлохин" представлен Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) как средство для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Эффективная и безопасная схема профилактики на основе "Мефлохина" разработана научно-производственным центром "Фармзащита" с учетом китайского и французского опыта. Она позволит преодолеть пик заболеваемости и затем постоянно ее контролировать.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации. Другие характеристики позволяют повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.

Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 228 человек и сейчас составляет 1264. В мире количество заболевших уже превысило полмиллиона человек.

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Автор: Яна Либерман
#скворцова #фмба #коронавирус

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