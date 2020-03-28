Отрицательные цены на нефть не катастрофа, а бизнес

В США зафиксированы отрицательные цены на нефть. Некоторые производители доплачивают за покупку у них сырья, пишет Bloomberg.

Стоимость марки Wyoming Asphalt Sour — минус 19 центов за баррель. Это тяжелая сернистая нефть, которую добывают в штате Вайоминг. Сырье используют только для производства битума и асфальта, поэтому покупателя найти сложно.

Эксперты Bloomberg допустили отрицательные цены и на другие североамериканские сорта нефти. Канадская Canadian Western Select из нефтеносных песков упала до 4,58 долларов за баррель, а сернистая Southern Green Canyon из Мексиканского залива — до 9,33 доллара за баррель.

США нарастили производство нефти в условиях падения спроса, что привело к почти полной загрузке всех хранилищ, объяснил «Политике Сегодня» доктор экономических наук Андрей Колганов. Стране приходится избавляться от дешевого низкокачественного сырья, чтобы заполнить освободившиеся емкости более дорогим продуктом.

Снижение спроса на нефть связано с карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса. На это наложился конфликт России со странами ОПЕК+, напомнил эксперт. Он заверил, что отрицательных цен на нефть на мировом рынке не предвидится. Но в краткосрочной перспективе прогноз озвучил неутешительный.

«Значительного роста цен на нефть не стоит ждать в ближайшие полгода. Пожалуй, удаться лишь удержать цены от дальнейшего падения», — считает Колганов.

С преодолением пандемии спрос на «черное золото» вернется. Цены пойдут вверх, но не прежних 60 долларов за баррель не достигнут, уверен экономист.

Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин смотрит в будущее более оптимистично. По его словам, первых позитивных новостей стоит ждать в мае. В апреле мировой экономике «еще придется помучиться». Экономист напомнил, что Россия обладает приличными резервам, которые в разы превосходят резервы других стран мира.

«Нам стоит набраться терпения. Все будет хорошо, справимся», — уверен собеседник.

Резкое падение цен на нефть началось в марте, после совместного заседания России и ОПЕК+, когда стороны не договорились об ограничении добычи. По состоянию на 27 марта стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже 25 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI на Нью-Йоркской бирже —до 21,39 доллара за баррель.