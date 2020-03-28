Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко проинспектировал петербургскую больницу и дал рекомендации относительно мер по борьбе с коронавирусом.

Визит в Боткинскую больницу состоялся 28 марта. Министр здравоохранения осмотрел медицинское учреждение и отметил высокую подготовку властей и медиков. Помощники Мурашко посетили еще несколько ленинградских больниц,

Город получает всю необходимую помощь от Федерального правительства и Министерства здравоохранения. Персонал больниц подготовлен и следует установленным инструкциям, заявил глава Петербурга.