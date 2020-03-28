Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

 Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса

Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса
Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

 Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

 Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса

Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса
Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

 Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
15:39   28 Марта 2020
Общество

Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко проинспектировал петербургскую больницу и дал рекомендации относительно мер по борьбе с коронавирусом.

Визит в Боткинскую больницу состоялся 28 марта. Министр здравоохранения осмотрел медицинское учреждение и отметил высокую подготовку властей и медиков. Помощники Мурашко посетили еще несколько ленинградских больниц,

Город получает всю необходимую помощь от Федерального правительства и Министерства здравоохранения. Персонал больниц подготовлен и следует установленным инструкциям, заявил глава Петербурга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#беглов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...