Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса

Санкт-Петербург оказывает всю необходимую помощь людям, оставшихся без определенного места жительства. Об этом заявил губернатор города Александ Беглов, рассказав, что теперь "Ночлежка" работает в дневное время.

Бездомные люди, в связи со сложившейся ситуацией пандемии COVID-19, являются самым незащищенным слоем населения. Правительство Петербурга помогает всем, попавшим в беду, гражданам.

Так, например, дома ночного пребывания "Ночлежка" начали работать в дневное время. Теперь бездомные смогут находиться в них круглосуточно, передает издание "Невские новости".