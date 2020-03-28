Беглов поддержал проведение видеотрансляций церковных служб в период карантина

Смольный поможет организовать видеотрансляции из храмов во время "карантинной" недели, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Церкви, синагоги и мечети являются общественными некоммерческими организациями, поэтому с 28 марта по 5 апреля на них тоже распространяются меры борьбы с коронавирусной инфекцией, однако службы с участием религиозного персонала продолжаются.

Для граждан, желающих их посетить, власти готовы установить камеры и показывать все происходящее в прямом эфире. Беглов отметил, что ждет соответствующие заявки от пяти главных культовых сооружений города.

За последние сутки в России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 11 – в Петербурге, а еще четыре – в Ленинградской области. Общее число заболевших в стране составляет 1264.