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Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса
Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

 Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице
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15:19   28 Марта 2020
Общество

Беглов поддержал проведение видеотрансляций церковных служб в период карантина

Беглов поддержал проведение видеотрансляций церковных служб в период карантина

Смольный поможет организовать видеотрансляции из храмов во время "карантинной" недели, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Церкви, синагоги и мечети являются общественными некоммерческими организациями, поэтому с 28 марта по 5 апреля на них тоже распространяются меры борьбы с коронавирусной инфекцией, однако службы с участием религиозного персонала продолжаются.

Для граждан, желающих их посетить, власти готовы установить камеры и показывать все происходящее в прямом эфире. Беглов отметил, что ждет соответствующие заявки от пяти главных культовых сооружений города.

За последние сутки в России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 11 – в Петербурге, а еще четыре – в Ленинградской области. Общее число заболевших в стране составляет 1264.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #карантин #беглов #храмы #видеотрансляция #коронавирус

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