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Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

Мурашко проверил работу Боткинской больницы в условиях борьбы с COVID-19

 Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса

Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса
Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

 Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице
Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

Куликов объяснил, как США используют ситуацию с COVID-19 в собственных целях

 Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19

Власти Сербии попросили РФ помочь в борьбе с COVID-19
15:17   28 Марта 2020
Общество

Представитель ВОЗ в РФ считает, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад в мае

Представитель ВОЗ в РФ считает, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад в мае

Представитель ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в России Мелита Вуйнович заявила, что согласна с Минздравом РФ, что распространение коронавируса пойдет на спад в мае. 

Она выразила такое мнение в субботу 28 марта, выступая на форуме "Следующие 20 лет". Вуйнович также отметила, что во многом это зависит от поведения людей. 

Вспышка атипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом была зафиксирована в конце минувшего года в КНР. Позднее вирус распространился по всему миру, более чем на 160 стран. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) объявила 11 марта введение режима пандемии на фоне распространение COVID-19. 

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Автор: Руслан Неглинный
#минздрав #воз #коронавирус

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