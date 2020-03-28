Представитель ВОЗ в РФ считает, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад в мае

Представитель ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в России Мелита Вуйнович заявила, что согласна с Минздравом РФ, что распространение коронавируса пойдет на спад в мае.

Она выразила такое мнение в субботу 28 марта, выступая на форуме "Следующие 20 лет". Вуйнович также отметила, что во многом это зависит от поведения людей.

Вспышка атипичной пневмонии, вызываемой новым коронавирусом была зафиксирована в конце минувшего года в КНР. Позднее вирус распространился по всему миру, более чем на 160 стран. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) объявила 11 марта введение режима пандемии на фоне распространение COVID-19.