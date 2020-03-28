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15:03   28 Марта 2020
Общество

Смольный обеспечит учащихся школ Петербурга продовольственными наборами

Смольный обеспечит учащихся школ Петербурга продовольственными наборами

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение в рамках школьных каникул обеспечить учащихся начальных классов и старшеклассников из малообеспеченных семей продуктовыми наборами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно тексту сообщения, около половины школьников Северной столицы (231 тысяча из полумиллиона) получают от города льготное питание. Так как с 30 марта по 5 апреля они будут находиться дома вместе с родителями, власти решили помочь им с продуктами питания.

Наборы предусмотрены для всех школьников из начальных классов. Для учащихся среднего и старшего звена льготы предусмотрены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с хроническими заболеваниями и инвалидов.

Родители школьников получат информацию, как получить наборы, которые будут выдаваться в фиксированное время.

Все учреждения, которые будут закрыты в период с 30 марта по 5 апреля, пройдут полную дезинфекцию по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова. Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#школьники #беглов #коронавирус

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