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Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

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14:57   28 Марта 2020
Политика

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавируса зависит от поведения и ответственности населения. Также губернатор поблагодарил пожилых петербуржцев за высокую дисциплину в сложившейся ситуации.

Беглов отметил, что каждый человек потенциально может навредить своим родным и близким. Губернатор поблагодарил граждан "серебряного возраста", которые проявляют дисциплинированность и четко выполняют рекомендации медиков и властей. Об этом пишут "Невские новости"

Также Беглов напомнил о безответственных гражданах, которые отправились на юг, воспользовавшись объявленными президентом РФ выходными.

"Там они могут подхватить инфекцию и приехать обратно в Петербург, усугублять ситуацию с распространением коронавируса", - отметил Беглов.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #коронавирус

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