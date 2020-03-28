Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавируса зависит от поведения и ответственности населения. Также губернатор поблагодарил пожилых петербуржцев за высокую дисциплину в сложившейся ситуации.

Беглов отметил, что каждый человек потенциально может навредить своим родным и близким. Губернатор поблагодарил граждан "серебряного возраста", которые проявляют дисциплинированность и четко выполняют рекомендации медиков и властей. Об этом пишут "Невские новости".

Также Беглов напомнил о безответственных гражданах, которые отправились на юг, воспользовавшись объявленными президентом РФ выходными.