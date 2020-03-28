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14:56   28 Марта 2020
Общество

Беглов сообщил об увеличении производства дезинфицирующих средств в Петербурге

Беглов сообщил об увеличении производства дезинфицирующих средств в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения Михаил Мурашко провели проверку в Северной столице. Они проверили организации, где производят дезинфицирующие средства и сообщили что их увеличат их объем.

Беглов отметил, что в Петербурге достаточное количество масок и комплектов для медиков. И есть необходимое количество для уже заразившихся и мед работников. Он добавил, чо разговаривал с врачами, и они считают, что маска не помогает. Медики порекомендовали предварительно мыть руки перед использованием антисептиков, так как в другом случае они не эффективны.

Губернатор сообщил, что Петербург поможет всем оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. В России зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Вся подробная информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#беглов #дезинфекция

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