Беглов сообщил об увеличении производства дезинфицирующих средств в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения Михаил Мурашко провели проверку в Северной столице. Они проверили организации, где производят дезинфицирующие средства и сообщили что их увеличат их объем.

Беглов отметил, что в Петербурге достаточное количество масок и комплектов для медиков. И есть необходимое количество для уже заразившихся и мед работников. Он добавил, чо разговаривал с врачами, и они считают, что маска не помогает. Медики порекомендовали предварительно мыть руки перед использованием антисептиков, так как в другом случае они не эффективны.

Губернатор сообщил, что Петербург поможет всем оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса. В России зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Вся подробная информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.