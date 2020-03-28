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14:48   28 Марта 2020
Политика

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Боткинскую больницу и проверил условия содержания пациентов.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили больницу имени Боткина и проверили условия содержания пациентов в субботу, 28 марта. Мурашко сообщил о том, что поставки в регион антисептиков и медицинских масок увеличены в несколько раз и отметил, что маски необязательно носить всегда и везде.

«Носить просто на воздухе и дома не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать где ее надевать и когда».

Также министр здравоохранения напомнил жителям Петербурга чаще мыть руки. Глава города Александр Беглов для обеспечения большей безопасности местного населения временно отменил раздачу рекламных листовок и газет, передаваемых из рук в руки. По официальным данным стопкоронавирус.рф, в России количество заболевших выросло до 1264 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#беглов #минздрав #спб #боткина

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