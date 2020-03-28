Власти Череповца вводят режим ЧС из-за COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации в Череповце решила ввести администрация города в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Официальное подтверждение о введении режима ЧС в Череповце опубликовал на своей официальной странице "ВКонтакте" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он подчеркнул, что в регионе усиливается карантин и режим самоизоляции. В Вологде и Череповце открыты колл-центры по коронавирусу.

Череповец стал первым российским городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции.