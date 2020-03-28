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 Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса

Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса
Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

 Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

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14:20   28 Марта 2020
Общество

Власти Череповца вводят режим ЧС из-за COVID-19

Власти Череповца вводят режим ЧС из-за COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации в Череповце решила ввести администрация города в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Официальное подтверждение о введении режима ЧС в Череповце опубликовал на своей официальной странице "ВКонтакте" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он подчеркнул, что в регионе усиливается карантин и режим самоизоляции. В Вологде и Череповце открыты колл-центры по коронавирусу. 

Череповец стал первым российским городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции. 

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Автор: Василий Пименов
#вологда #череповец #режим чс #коронавирус

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