Профессор-эпидемиолог Асратян скончалась в Москве

Профессор Арпик Асратян, которая работала на кафедре эпидемиологии института профессионального образования Сеченовского университета, скончалась в Москве в возрасте 69 лет.

Арпик Асратян была госпитализирована 23 марта из своей квартиры в Западном округе Москвы. Медики сообщили, что поводом для госпитализации стали высокая температура и затрудненное дыхание. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Пациентку доставили в 68-ю городскую больницу, но ее состояние ухудшалось. Накануне Асратян перевели в больницу в Коммунарке. Вечером того же дня пожилая женщина умерла.

Медики уточняют, от чего именно скончалась профессор. Отмечается, что за границу она в последние годы не выезжала и не контактировала с больными COVID-19.

Арпик Асратян была доктором медицинских наук, а также опытным специалистом в области лечения вирусных гепатитов.