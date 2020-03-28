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 Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса

Беглов рассказал о помощи бездомным людям на фоне коронавируса
Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

Беглов поблагодарил пожилых граждан за высокую дисциплину в ситуации с коронавирусом

 Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице

Беглов лично проверил условия пациентов в Боткинской больнице
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14:13   28 Марта 2020
Политика

Профессор-эпидемиолог Асратян скончалась в Москве

Профессор-эпидемиолог Асратян скончалась в Москве

Профессор Арпик Асратян, которая работала на кафедре эпидемиологии института профессионального образования Сеченовского университета, скончалась в Москве в возрасте 69 лет.

Арпик Асратян была госпитализирована 23 марта из своей квартиры в Западном округе Москвы. Медики сообщили, что поводом для госпитализации стали высокая температура и затрудненное дыхание. Об этом пишет "Московский комсомолец". 

Пациентку доставили в 68-ю городскую больницу, но ее состояние ухудшалось. Накануне Асратян перевели в больницу в Коммунарке. Вечером того же дня пожилая женщина умерла. 

Медики уточняют, от чего именно скончалась профессор. Отмечается, что за границу она в последние годы не выезжала и не контактировала с больными COVID-19.

Арпик Асратян была доктором медицинских наук, а также опытным специалистом в области лечения вирусных гепатитов. 

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Автор: Илья Романович
#москва #профессор #коронавирус

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